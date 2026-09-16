$!Rosario celebra la Independencia de México con desfile cívico

Con entusiasmo y espíritu patriótico, el Municipio de Rosario celebró el desfile conmemorativo por el Día de la Independencia de México, una tradición que reúne a miles de estudiantes, maestros y familias rosarenses.
El recorrido estuvo encabezado por la Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien acompañó a las instituciones educativas y a la ciudadanía durante esta celebración que fortalece la identidad y el orgullo mexicano
Previo al inicio del desfile se llevó a cabo el izamiento de bandera, acto solemne en el que la Alcaldesa destacó la importancia de conmemorar unidos la gesta heroica de la Independencia y recordar con orgullo a las mujeres y hombres que hicieron posible la construcción de la nación.
El desfile recorrió las principales calles de la cabecera municipal.
En esta edición participaron 17 instituciones educativas, con alrededor de mil 300 estudiantes, docentes y participantes, quienes dieron muestra de entusiasmo y compromiso con esta celebración patria.
Familias rosarenses se dieron cita a lo largo del recorrido para disfrutar de los diferentes contingentes y expresiones cívicas, convirtiendo una vez más esta celebración en un punto de encuentro para la comunidad.