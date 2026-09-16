$!Rosario celebra la Independencia de México con desfile cívico

Con entusiasmo y espíritu patriótico, el Municipio de Rosario celebró el desfile conmemorativo por el Día de la Independencia de México, una tradición que reúne a miles de estudiantes, maestros y familias rosarenses.

El recorrido estuvo encabezado por la Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien acompañó a las instituciones educativas y a la ciudadanía durante esta celebración que fortalece la identidad y el orgullo mexicano