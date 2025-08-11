Rosario, en rojo en robo de vehículos y violencia familiar en Semáforo Delictivo

EL ROSARIO._ De acuerdo con la última actualización del Semáforo Delictivo, el mes de mayo, el Municipio de Rosario se encuentra en rojo en los delitos de robo a vehículo y violencia familiar.

De entre los dos delitos, el que tiene mayor incidencia es el de robo a vehículos, hasta el mes de mayo el municipio cuenta con 38 reportes, de los cuales enero presenta seis casos, febrero tuvo siete y marzo aparece con 11 casos, abril con cinco y mayo nueve.

En un comparativo con los últimos cinco años, de 2021 cerró con 73 reportes, 2022 con 63, 2023 con 93 casos, mientras que la parte más alta fue en el 2024 con 106 denuncias.

Con relación a violencia familiar que hasta el mes de mayo presenta 25 casos, frente a 38 reportes de robo a vehículos.

En violencia familiar, los picos más altos son los meses de febrero con ocho casos, marzo con siete y mayo con seis reportes, mientras que enero y abril tuvieron uno y tres casos, respectivamente.

Así también en el comparativo con los últimos cinco años hasta el quinto mes que se tiene registro casi se alcanza a algunos años, pues 2021 cerró con 32 casos, 2022 con 36 casos, 2023 fueron 38 y 2024 con 32 casos

.A pesar de que el delito de homicidio hasta mayo tiene cinco casos, dicha unidad de medición lo presenta en verde; así como ocurre con violación que presenta dos caso, superando los años 2022 y 2024, que tuvieron un sólo caso.