Rosario mantiene monitoreo constante por huracán Simon

EL ROSARIO._ Un monitoreo constante y acciones preventivas se mantienen en el municipio ante comportamiento cambiante del huracán Simon, informó el coordinador de Protección Civil municipal, José Molina Ruiz.

Lo anterior se da luego de que las autoridades emitieran la alerta verde para el sur de Sinaloa; no obstante, se prevé que el fenómeno meteorológico continúe su desplazamiento hacia el norte degradado a tormenta tropical.

“Ha estado variando porque ahorita la última notificación es que ya cambió, el probable impacto que tiene hasta ahorita es hacia el norte, el reporte que nos mandaron últimamente es hacia al lado de Culiacán, pero ya sería como tormenta tropical”, afirmó.

Sobre la activación de albergues, se avisó temprano a la ciudadanía.

Descartó que hasta el momento el municipio cuente con un foco rojo, ya que sostuvo que tanto la presa Santa María como el río Baluarte cuentan con caja, además de que se ha mantenido el desfogue de la presa.

“Hasta ahorita no porque la presa se ha estado desfogando. Entonces ponle que si pega va a aumentar un poco el río, pero no va a ser así como años atrás, de las crecientes que había”, precisó.

Refirió que se ha apostado también por la activación temprana de albergues, así como mantener informada a la población.