$!Rosario se mantiene en aparente tranquilidad tras enfrentamientos y operativos con detenciones

ROSARIO._ Las actividades en Rosario se mantienen en aparente tranquilidad, luego de dos días en que se han registrado enfrentamientos y operativos del Gobierno federal con alrededor de 18 detenciones.

Si bien la ciudadanía ha expresado inquietud por los eventos, esto no ha logrado que la ciudad se paralice, tanto de día como de noche.

Tras un recorrido realizado por la ciudad se apreció que tanto instituciones como negocios realizan sus labores con normalidad.