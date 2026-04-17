$!Rosario se mantiene en aparente tranquilidad tras enfrentamientos y operativos con detenciones

ROSARIO._ Las actividades en Rosario se mantienen en aparente tranquilidad, luego de dos días en que se han registrado enfrentamientos y operativos del Gobierno federal con alrededor de 18 detenciones.
Si bien la ciudadanía ha expresado inquietud por los eventos, esto no ha logrado que la ciudad se paralice, tanto de día como de noche.
Tras un recorrido realizado por la ciudad se apreció que tanto instituciones como negocios realizan sus labores con normalidad.
Esto luego de los hechos recientes, donde la presencia de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, mantuvo un sobrevuelo a bajo nivel en la cabecera municipal por varias horas que se extendió a la noche, y del cual derivó la detención de 12 civiles armados en un hotel.
Estos hechos de inseguridad iniciaron el miércoles al mediodía, tras dos enfrentamientos de civiles armados contra elementos castrenses, en un hecho en Chilillos, y minutos más tarde en la sindicatura de Potrerillos.