$!Rosario se suma al Simulacro Nacional contra sismos

El municipio de Rosario participó con gran éxito en el Simulacro Nacional contra sismos 2025, conmemorando el sismo de 1985 que se suscitó en México. Tanto autoridades municipales como instituciones educativas, comercios, hospitales y clubes de servicio se integraron a esta actividad que tiene como principal objetivo la prevención e información de preparación en caso de presentarse algún siniestro.

Elementos de Protección Civil y algunos integrantes de la Policía Municipal trabajaron en tareas de evacuación para agilizar la agrupación y desalojo de quienes participaron en este simulacro; presentaron también, la atención inmediata a supuestos heridos. El Coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, precisó que este ejercicio permite medir la capacidad de respuesta tanto de los trabajadores, como de los equipos de apoyo y la ciudadanía en general, además de crear conciencia y promover la cultura de prevención.