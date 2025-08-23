El Sur
Rosario tiene lluvioso amanecer y suspensión del abasto del agua

Las lluvias pasaron de fuertes a ligeras durante la mañana
Hugo Gómez |
23/08/2025 10:07
23/08/2025 10:07

EL ROSARIO._ Amanece lloviendo en el municipio y mantiene el día nublado con lluvias ligeras, además de que se suspense el servicio de agua potable.

Cabe mencionar que en la zona son pocas las veces que se registran las lluvias a temprana hora ya que se han presentando por la tarde noche.

Las lluvias que iniciaron alrededor de las 4:00 horas, que pasaron de ser fuertes a ligeras durante la mañana.

Por medio de un recorrido hasta el momento no se ha registrado calles obstruidas o problemas graves más allá de encharcamientos.

