Rosario y Escuinapa presentan primeros indicios de sequía, de acuerdo a Conagua

EL ROSARIO._ De acuerdo con el monitor de sequía y su último reporte con fecha del 15 de abril, entraron a la primera fase del estiaje conocida como anormalmente seco los municipios de Rosario y Escuinapa.

Así también se muestra que los municipios muestran como último reporte el 15 de septiembre del 2025 que fue también anormalmente seco.

De acuerdo al sistema de monitoreo de la dependencia federal, esto tras siete meses de no presentar índices de la sequía.

Este fenómeno aún no ha alcanzado los otros municipios del sur de la entidad como San Ignacio, Mazatlán y Concordia.

Lo anterior a pesar de que el municipio de Concordia se encuentra en zona serrana, y que ha alcanzado los puntos más altos de la sequía; no obstante tanto como el municipio de Mazatlán cuentan con la Presa Picachos.

En el caso opuesto, Rosario y Escuinapa presentan los efectos del estiaje a pesar de contar con la Presa Santa María.