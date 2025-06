“Son años de esfuerzo y entrenamiento, y más que todo de perseverancia, de no dejar de ir a entrenar, de no dejar de alimentarse bien, siempre estar al tanto del deporte”, aseguró.

Manifestó que no fue una tarea fácil pues tuvo que competir en cuatro ocasiones para alcanzar la presea dorada.

En la primera edición que participó en los anteriormente llamados Juegos Nacionales Conade no quedó en ranking al obtener el quinto lugar, en la segunda edición quedó en tercero y el tercer año logró el bronce, pero lejos de desalentarse eso lo impulsó a buscar la mejora constante hasta lograr el oro en la categoría Sub 18, menos 73 kilogramos.

“Me sabe a muchas horas de esfuerzo porque pues a diferencia de todos mis amigos siempre me la llevaba en el gimnasio. Me decían ‘No, que vamos, ven para acá, vamos al río, vamos a dar la vuelta’, y no podía porque tenía que ir al gimnasio”, argumentó.