$!¡Sabor a mariscos y tradición! La historia de la familia de Chametla que triunfa con la salsa Majahua

Lo que comenzó hace casi dos décadas como un negocio familiar de venta de mariscos en las playas de Chametla, impulsado por la abuela Teresa Fausto Ibarra junto a Felícitas Ruiz Gastélum y José Idelfonso Virgen Fausto, dio origen a la salsa marisquera Majahua, una receta creada para darle un toque especial a sus platillos. Emprendimiento que surgió como un sueño con José Ricardo Virgen Ruiz a la cabeza y de un equipo conformado por sus padres y sus hermanos Daniel, Alfonso e Isaí Virgen Ruiz, Noé y Ariana Virgen, y su esposo Julio Daniel Clemente.

José Ricardo precisó que fue hace un año cuando surgió este emprendimiento, exactamente el 5 de octubre de 2025. “La idea de la salsa surgió desde hace unos años, ya que nosotros nos dedicamos a la venta de mariscos, ceviches, pescados zarandeados, aguachiles, etcétera, brindando servicio a cientos de personas cada año. Para brindar un buen sabor y ese se ha ido perfeccionando con el tiempo, siempre manejamos salsas al momento elaboradas en molcajetes”, precisó.

Esta inquietud los llevó a experimentar con chiles locales y diversas recetas hasta que, durante una comida familiar, prepararon una salsa en molcajete para acompañar un ceviche. Fue en ese momento cuando descubrieron el potencial de un nuevo producto. “Mi madre me dijo con sus palabras de amor y cariño: ‘Yo sé que esta salsa podría pegar si tú la haces para vender porque está riquísima’, y ya no saqué esas palabras de mi mente, comencé a investigar, a estudiar un poco sobre los temas de mercado, publicidad, ventas, y surgió una serie de productos final”, indicó.

Tras estos primeros pasos y descubrir el potencial del producto, se dieron cuenta que les faltaba un nombre, por lo que en conjunto empezaron a idear algunos hasta que de pronto surgió Majahua, en tributo al lugar que por 12 años ha dado sustento a la familia y es emblema de Chametla. “Salsa marisquera Majahua, porque representa ese lugar de sabor, alegría, momentos familiares y momentos de un buen platillo frente al mar que nos hace especial en cada momento. Majahua proviene de playa el Majahual”.

De igual forma, mencionó el joven emprendedor que se crearon tres tipos diferentes, las que denominaron como Majahua clásica picante de color rojo; la negra Majahua color negro; y Majahua jamaica, agridulce tipo chamoy artesanal. Los primeros pasos se dieron con 100 botellas, 50 rojas, 30 negras y 20 de jamaica, hasta llegar en la actualidad a un volumen de alrededor de mil salsas por mes, el cual esperan incrementar significativamente.