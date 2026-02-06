Sale unidad de Semefo en predio de El Verde, en Concordia, dejando fuerte olor a cuerpos en descomposición

Despidiendo fuertes olores a cuerpos humanos en estado de descomposición salió la tarde de este viernes la unidad del Servicio Médico Forense de donde se encontró una fosa clandestina en inmediaciones del poblado de El Verde, en el municipio de Concordia.

Por el olor que despide la unidad, integrantes de colectivos de buscadoras dicen que eso confirma que sí se encuentra una fosa clandestina en este lugar.

Pero hasta el momento ninguna autoridad ha informado cuántos cuerpos han sido exhumados del lugar.

Las integrantes de los colectivos exigen que les informen qué se ha encontrado y si les permiten ver las prendas para ver si pueden identificar a sus desaparecidos.

La Fiscalía General de la República confirma la localización de la fosa clandestina y lo relaciona con los 10 mineros privados de la libertad desde el 23 de enero en la cabecera municipal de Concordia.

Las diligencias continúan en el lugar bajo fuerte operativo de seguridad por aire y tierra.