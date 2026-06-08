Salieron a salvar una vida y encontraron la muerte en Escuinapa

ESCUINAPA. Ramiro y su esposa Yessica salieron de casa durante la madrugada para atender una emergencia familiar. Su sobrina Grecia había sido picada por un alacrán y necesitaba atención médica urgente, por lo que decidieron trasladarla en motocicleta al Hospital IMSS-Bienestar de Escuinapa.

La familia partió desde la colonia 13 de Septiembre, al norte de la cabecera municipal, con rumbo al nosocomio ubicado en el extremo opuesto de la ciudad. Sin embargo, el trayecto fue interrumpido de manera violenta cuando, a pocas cuadras de llegar a su destino, fueron atacados a balazos mientras circulaban a bordo de la unidad.

El atentado dejó a las tres personas tendidas en el lugar. Mientras Ramiro perdió la vida, Yessica permaneció herida junto al cuerpo de su esposo y de la menor, en espera de ayuda que tardó en llegar debido al temor que prevalecía en la zona.