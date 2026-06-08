Salieron a salvar una vida y encontraron la muerte en Escuinapa

ESCUINAPA. Ramiro y su esposa Yessica salieron de casa durante la madrugada para atender una emergencia familiar. Su sobrina Grecia había sido picada por un alacrán y necesitaba atención médica urgente, por lo que decidieron trasladarla en motocicleta al Hospital IMSS-Bienestar de Escuinapa.
La familia partió desde la colonia 13 de Septiembre, al norte de la cabecera municipal, con rumbo al nosocomio ubicado en el extremo opuesto de la ciudad. Sin embargo, el trayecto fue interrumpido de manera violenta cuando, a pocas cuadras de llegar a su destino, fueron atacados a balazos mientras circulaban a bordo de la unidad.
El atentado dejó a las tres personas tendidas en el lugar. Mientras Ramiro perdió la vida, Yessica permaneció herida junto al cuerpo de su esposo y de la menor, en espera de ayuda que tardó en llegar debido al temor que prevalecía en la zona.
“Llegué como a las 5 de mañana, la muchacha (Yessica) nos pedía ayuda, le dije ‘no te puedo ayudar, ni te puede ayudar nadie, no vendrá nadie, tienen miedo’, tuve que ir a pedir que viniera la ambulancia”, relató una de las personas que acudió al sitio.
De acuerdo con testimonios, fue hasta alrededor de las 6:30 horas cuando paramédicos de Cruz Roja lograron trasladar a Yessica para recibir atención médica. Las lesiones que presentaba eran evidentes, pero el miedo entre los habitantes y testigos retrasó la posibilidad de auxiliarla. Actualmente permanece hospitalizada y lucha por sobrevivir.
Familiares recordaron que Grecia era estudiante de una escuela de educación especial y destacaron la cercanía que mantenía con sus tíos, quienes siempre estaban dispuestos a ayudarla. “Sabía que siempre podía contar con ellos y, ante la emergencia, como siempre, ellos estuvieron”, expresaron.
El caso ha generado consternación entre habitantes de Escuinapa, quienes siguen de cerca la evolución del estado de salud de Yessica y exigen que los hechos sean esclarecidos por las autoridades.