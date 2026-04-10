Salud del minero Francisco Zapata evoluciona favorablemente tras rescate en mina de Rosario

Una evolución positiva en su salud presenta el minero Francisco Zapata Nájera, quien fue rescatado con vida tras el derrame de la presa de jales en la mina Santa Fe, en Rosario, lo que ha permitido a los médicos considerar una posible alta en las próximas horas, dijo Álvaro Enrique Vargas Miranda.

El gerente general de la mina informó que tras haberlo visitado este jueves 9 de abril en el Hospital General de Mazatlán, donde aún se encuentra, Zapata Nájera ha respondido de manera satisfactoria al tratamiento luego de quedar atrapado en el interior de la mina.

“Quiero comentarles que ayer (jueves) estuve con Francisco, quien sigue en el hospital, donde probablemente ya ahora (viernes 10 de abril) le van a dar su salida. Está muy bien de salud”, comentó.

“Si presenta algunos temas normales de la situación, pero nada graves”, agregó.

De acuerdo con lo expuesto por Vargas Miranda, el minero se encuentra bajo observación médica como parte de los protocolos de atención tras un evento de esta naturaleza.

Sin embargo, se precisó que no presenta ninguna lesión de gravedad, y que las afectaciones detectadas corresponden a condiciones normales derivadas de la exposición prolongada a un ambiente de humedad, lodo y limitaciones de oxígeno, sin que esto represente un riesgo para su vida.

En este sentido, destacó que el estado general del trabajador es estable, lo que ha generado un panorama alentador para su recuperación, así como para las labores de rescate que se desarrollarán en curso para localizar a un cuarto minero.

Asimismo, la evolución favorable del minero ha brindado un elemento de esperanza en medio de la emergencia, al demostrar que, pese a la complejidad del entorno, es posible resistir en determinadas zonas del interior de la mina, circunstancia que ha sido tomada en cuenta para redirigir los esfuerzos de localización hacia áreas con condiciones similares, donde se considera que el trabajador aún desaparecido pudo haberse resguardado.

Mientra tanto, las autoridades médicas continúan monitoreando al minero hasta concretar su egreso hospitalario, el cual dependerá de la evaluación final de su estado físico y mental, donde su recuperación, hasta el momento, se mantiene como un resultado alentador dentro de esta operación de rescate que continúa activa y en constantes reajustes.