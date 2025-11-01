$!Santiago recorre más de 3 mil kilómetros en bicicleta con la Virgen de Guadalupe a cuestas

EL ROSARIO._ Han pasado casi cinco meses desde que Santiago Caamal Be salió de su natal Tixcacal Guardia, Quintana Roo, a bordo de una bicicleta con la imagen de la Virgen de Guadalupe atada a su espalda, para cumplir la manda prometida con motivo de la salud de su madre. Este peregrinar, relató, corresponde a una manda de agradecimiento, al interceder la virgen ante Dios para que la señora mejorara de un problema en las piernas, ya que los médicos le aseguraron que solo podía sanar con una operación muy costosa. “Ya mi mamá gracias a Dios y a ella ya está bien de sus pies, a pesar de que los doctores me dijeron que no había más (opción) que la operación, pero era mucho lo que me estaban pidiendo, y yo se lo pedí a ella, yo le prometí cargarla desde Quintana Roo hasta Los Cabos San Lucas”, explicó.

Santiago precisó salió de su pueblo el pasado 12 de junio con una meta trazada hasta Cabo San Lucas, Baja California Sur, que se traduce en más de 3 mil 300 kilómetros. Tras culminar su recorrido y en su retorno a casa, a su paso por Sinaloa acudió a visitar el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio de Rosario. “Subí hasta Cabo San Lucas, llegué el día 28 de agosto y ya voy para atrás, mi estado de Quintana Roo de nuevo”, expuso.

Sobre su trayecto inicial, Santiago dijo que recorrió la costa de Veracruz para continuar por Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa. Reconoció que ha sido una travesía pesada, pero nunca la vio imposible gracias a su fe. “(Lo más difícil fue) el sol y el viento, bastante lluvia, frío y todo eso. El desierto es lo más pesado que pasó en la parte de Sonora y todo lo que es la Baja”, agregó.

El peregrino sostuvo que tan solo fue un mes lo que practicó en su tierra natal para salir en cumplimiento a su “manda”. Sobre la imagen de la Virgen que lo acompaña, refirió que en el camino se ha convertido en un faro de esperanza donde las familias colocan agradecimientos entre los que destacan la salud y fichas de búsqueda de personas. “Yo no se lo pongo, la gente se lo pone de peticiones, agradecimiento, la gente se lo pone, de hecho en Mazatlán bajé muchas cosas porque viene muy pesada ya ahorita viene livianita para que yo avance lo más rápido”, expuso.

Santiago detalló que los listones e imágenes que le ha retirado a la imagen han sido por iniciativa de la ciudadanía para mandarlo por paquetería al concluir su peregrinar. Manifestó que cuando inició su camino, la imagen apenas pesaba 7 kilos, pero conforme recorrió comunidades fue incrementando su peso, superando incluso los 40 kilos. Además de la imagen, en cada pedaleada tiene que cargar con el peso de sus objetos personales, alimento, agua, comida, cobijas, un total de 100 kilos.



