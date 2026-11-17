ROSARIO._ Con motivo del Día Internacional de la Conservación, el Santuario Playa Huizache Caimanero, llama a su jornada de limpieza de playas y cuentas que tendrá lugar en el Municipio.

Estas actividades están encaminadas a promover la conciencia para liberar las playas de basura y se realizan en coordinación de Medio Ambiente y La Comisión Nacional Áreas Naturales Protegidas.

Así lo informó el santuario por medio de redes sociales, donde se precisa que la cita es el próximo sábado 28 de noviembre en punto de las 7:00 horas.