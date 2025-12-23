$!Saquean estanquillo de implementos de celulares en zona comercial de Rosario

EL ROSARIO._ Una pérdida de alrededor de 15 mil pesos resultó del saqueo de un estanquillo de implementos para celular en la zona comercial de la cabecera municipal de Rosario.

Cabe destacar que los comerciantes han denunciado en repetidas ocasiones que por las noches el mercado municipal no cuenta con vigilancia.

El estanquillo se precisó, se encuentra en la plazuela del monumento a la madre, frente al mercado municipal “Miguel Hidalgo”.

Los comerciantes afectados señalaron que un día antes habían surtido de mercancía la mañana de este martes 23 de diciembre se encontraron el lugar prácticamente vacío.