$!Saquean tráiler tras accidente en la carretera México 15, al sur de Escuinapa

ESCUINAPA._ Tras ‘partirse’ y abrirse la caja de un tráiler en la autopista Mazatlán-Tepic, fue víctima de saqueos.

El incidente se suscitó el domingo, por la autopista en el tramo conocido como “La Muralla”, en la sindicatura de Palmillas, el cual presenta baches.

De acuerdo a testigos, los hechos ocurrieron durante el domingo y no dejó personas heridas, pues el desperfecto se presentó en el tractocamión.

“Otra vez Palmillas... Están sacando todo del camión,”, dijo un testigo.