$!Saquean tráiler tras accidente en la carretera México 15, al sur de Escuinapa

ESCUINAPA._ Tras ‘partirse’ y abrirse la caja de un tráiler en la autopista Mazatlán-Tepic, fue víctima de saqueos.
El incidente se suscitó el domingo, por la autopista en el tramo conocido como “La Muralla”, en la sindicatura de Palmillas, el cual presenta baches.
De acuerdo a testigos, los hechos ocurrieron durante el domingo y no dejó personas heridas, pues el desperfecto se presentó en el tractocamión.
“Otra vez Palmillas... Están sacando todo del camión,”, dijo un testigo.
El tractocamión iba cargado de productos de limpieza como cloro, jabón en polvo, pastillas para el baño, entre otras cosas.
En las fotografías que se hicieron llegar a Noroeste se observan camionetas descargando mercancía y también la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el sitio, a la expectativa.
Esta no es la primera vez que se presentan saqueos a vehículos accidentados en la zona, los saqueos se aplican en vehículos que transportan diversas mercancías principalmente para abarrotes.