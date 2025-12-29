Saqueo en estanquillo en Centro de Rosario refleja falta de seguridad, advierten

EL ROSARIO._ El saqueo de un estanquillo en la plazuela frente al Mercado Municipal refleja el reclamo de los comerciantes quienes piden haya vigilancia por las noches, señaló el presidente de la Unión de Locatarios del Mercado “Miguel Hidalgo”.

“Eso nos dice nuevamente que tenemos la razón al solicitar nuevamente la seguridad durante la noche para evitar ese tipo de robos para nuestros compañeros”, afirmó Gilberto Lizárraga Alcpantar.

Parte de los problemas que destacó el sector en encuentros con diferentes autoridades fue la necesidad de vigilancia permanente y por las noches ha dispararse el robo hormiga en sus establecimientos.

El robo en el estanquillo se registró previo a la celebración de la Navidad, y del cual se percataron los comerciantes afectados la mañana del 23 de diciembre.

Lamentó que el botín que ascendió a los 15 mil pesos era parte del apoyo económico de Gobierno del Estado para el rescate financiero de la actividad.

Lizárraga Alcántar manifestó que tras denunciar la parte afectada se buscó el acercamiento con el Director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, quien se mostró abierto a buscar una solución.

Destacó que del encuentro se acordó revisar la situación una vez que concluya el operativo Guadalupe Reyes, ampliar las acciones de vigilancia en la zona comercial.