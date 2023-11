En Rosario ya se sienten los aires electorales y con ellos las disputas al interior de Morena, ya que se ha difundido un video que expone una discusión que protagonizaron la Diputada local Rosario Sarabia Soto y Gabriel Arroyo Rentería, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal en el sur de Sinaloa, en medio de un taller.

La diputada y el funcionario han manifestado su aspiración a la candidatura por la Alcaldía de Rosario.

La grabación apenas es perceptible debido a los gritos realizados por ambos funcionarios públicos, además de que se sumaron otras personas a ambos bandos.

”No vamos a correr a nadie y el que no esté agusto pues que se salga y nos permita continuar con el taller; quien no esté contento pues pueden irse, pero que nos dejen terminar”, expone entre gritos la legisladora.

”Se me hace tan raro que defienda usted tan ardientemente a este sujeto... No dudo, no dudo; una cola muy corta no la tienes, Rosario, no la tienes, te voy a decir por qué; tú fuiste cómplice en ese proceso para que nos quitaran el triunfo electoral y fíjate bien, eso que está pasando aquí nos confirma ese compromiso que tú tienes... Tú sí mientes y traicionas, Rosario”, respondió Arroyo Rentería.

Ante los señalamientos la diputada se defendió al decirle: “más larga (la cola) que usted no la puedo tener, eso se lo digo eh... El único que traiciona a su partido ha sido usted siempre”.