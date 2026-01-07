Se alista Concordia para celebrar sus 461 años de su fundación

A 461 años de fundación, el municipio de Concordia anuncia celebraciones, además de implementar un fuerte blindaje de seguridad.

Con el Medio Maratón de la Villa de San Sebastián del domingo 11 de enero, arrancarían oficialmente la fiesta patronal del municipio concordense, dio a conocer en conferencia de prensa el Presidente Municipal Óscar Zamudio.

Destacó que Concordia en su cabecera es tranquilo, pero que contarán con todo un operativo con mayor presencia policial para fortalecer la seguridad de quienes participen en la carrera y a los visitantes.

Zamudio habló de la cartelera de la cuarta edición de la Semana Cultural denominada “San Sebastián de las Artes” y su tradicional Maratón.

Para el lunes 12 habrá un concierto del influencer Tony Ro, originario de Huajote y la agrupación La Desbarrancada, así como otras bandas musicales y artistas locales.