$!Se ausentan regidores de Escuinapa y ‘truenan’ sesión extraordinaria de Cabildo

ESCUINAPA._ Por falta de quórum legal, ante la inasistencia de regidores, la sesión extraordinaria de Cabildo de Escuinapa fue reprogramada por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
“Por falta de quórum legal, pasaremos la sesión de Cabildo a las 12 del día de hoy”, expuso.
Indicó desconocer las causas de la falta de los regidores del PT Teodosio Fausto García, Francisco Coronado Barajas, Leonardo Floriano Chamorro, Sara Domínguez Burgos, así como del PAN Eleazar Pacheco Polanco y del Partido Verde Lucía Oceguera Burquez.
“Pregúntenle a ellos”, dijo
En la primera sesión del mes, el Alcalde propondría a Jaime Guadalupe Castro Ruelas como Oficial Mayor, que es la misma persona propuesta hace un mes, a la que los regidores se negaron a aceptar.
Otro de los puntos es la corrección de un punto de la sesión de Cabildo del 25 de agosto, respecto al Tesorero Mauricio Díaz Sánchez.
Otro de los puntos es respecto a la decisión del Alcalde de su decisión de que permanezca en el cargo el Tesorero con fundamentos legales, pues no procede el cese al respecto.