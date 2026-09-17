$!Se ausentan regidores de Escuinapa y ‘truenan’ sesión extraordinaria de Cabildo

ESCUINAPA._ Por falta de quórum legal, ante la inasistencia de regidores, la sesión extraordinaria de Cabildo de Escuinapa fue reprogramada por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Por falta de quórum legal, pasaremos la sesión de Cabildo a las 12 del día de hoy”, expuso.

Indicó desconocer las causas de la falta de los regidores del PT Teodosio Fausto García, Francisco Coronado Barajas, Leonardo Floriano Chamorro, Sara Domínguez Burgos, así como del PAN Eleazar Pacheco Polanco y del Partido Verde Lucía Oceguera Burquez.

“Pregúntenle a ellos”, dijo