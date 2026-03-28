Se avanza y trabaja las 24 horas para hallar a los 4 mineros atrapados: gerente

ROSARIO._ Se está avanzando y está trabajando las 24 horas para lograr el rescate de cuatro trabajadores atrapados en un mina de Rosario, aseguró el gerente administrativo de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., Álvaro Vargas Miranda.

Señaló que hay cuadrillas conformadas por seis personas más todo el personal que está acercando, y el triplay o las láminas que les ayudan a caminar en el lugar.

De igual forma, reconoció que los mineros sí tienen oxígeno al no obstruirse la mina y agua por medio las filtraciones que tiene la misma.

Vargas Miranda detalló que hasta el momento la creación de lo que denominó como un puente, ha permitido un avance de 500 metros.

“Y esperamos en un término de aproximadamente dos, tres días, poder hacer el contacto bajo la hipótesis de que creemos que ahí están, excepto por las versiones y por lo que nos dijo la gente que pudo salir, esa es la información”, expuso.

El gerente negó que ya se haya determinado cuánto fue el derrame que se tuvo de jal e ingreso a la mina, así como también qué fue lo que lo originó, si pudo ser una falla geológica, por lo que serán especialistas quienes lo determinen.

En el caso de las familias de los cuatro mineros, se encuentran en el lugar y han sido atendidas por la empresa y el gobierno.

Vargas Miranda garantizó que se está brindando todo el apoyo necesario a la familia, enfatizando que en todo lo que se necesite.

Sobre la identificación de los trabajadores, refirió que requiere de la autorización de las familias, aunque Gobierno del Estado o Protección Civil Nacional cuentan con esos datos.