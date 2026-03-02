$!Se cumple un mes de operativos de Fuerzas Federales en Concordia para localizar a mineros privados de la libertad

”El 3 de febrero, derivado de estos trabajos de investigación el Ejército detuvo a cuatro personas presuntos responsables de estos hechos, entre ellas Jesús Isabel ‘N’, un generador de violencia en Concordia vinculada con la célula de Los Chapitos responsable de los delitos de extorsión, homicidio, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas”, continuó.

”Como parte de estas acciones se estableció coordinación con la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal para fortalecer las carpetas de investigación y ampliar las diligencias ministeriales”.

”En relación con el lamentable caso de los trabajadores mineros informo que desde que se tuvo conocimiento se activaron mecanismos de coordinación interinstitucional, se desplegaron células de investigación de campo para entregar información técnica y operativa , se realizaron recorridos de reconocimiento y patrullaje a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en diversos poblados del municipio de Concordia en coordinación con la Fiscalía General del Estado y también con el apoyo de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda”, continuó García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, que encabezó la Presidenta de la República, Claudia Sheibaum Pardo e integrantes del Gabinete de Seguridad federal el pasado viernes 27 de febrero en la Tercera Región Militar, en Mazatlán, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que desde que se tuvo conocimiento de la privación de la libertad de dichos trabajadores se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucionales.

”El despliegue suma mil 190 efectivos. 800 efectivos del Ejército; 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C Texan”, precisó el Gobernador en sus redes sociales la mañana de ese domingo.

Fue el 1 de febrero cuando el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció públicamente que por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, que a partir de ese domingo se reforzaba de manera importante el operativo de búsqueda de los trabajadores mineros en mención.

Este 1 de marzo se cumplió un mes del reforzamiento del operativo de búsqueda de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp privados de la libertad por un grupo armado el pasado 23 de enero en el Residencial Clementina, en la cabecera municipal de Concordia, de los cuales ya fueron encontrados cinco en una fosa clandestina en inmediaciones de El Verde, pero aún se desconoce el paradero de los otros cinco.

”Derivado de líneas de investigación complementaria se obtuvo información de posibles fosas clandestinas, por lo que se solicitó la intervención de peritos especializados de la Fiscalía General de la República para realizar las diligencias correspondientes, las investigaciones continúan, se está dando seguimiento puntual al caso y se mantiene el despliegue operativo en la zona para ubicar a otros responsables que ya se tienen identificados y esclarecer plenamente los hechos”.

De acuerdo con lo que se informó en su momento, fue desde el pasado 3 de febrero cuando se localizó una fosa clandestina en un predio a unos 3 kilómetros al sur del poblado de El Verde, también en inmediaciones de la comunidad de Zavala, a unos 14 kilómetros al norte de la Ciudad de Concordia.

Sin embargo, fue hasta el viernes 6 de ese mismo mes cuando las fiscalías General de la República y del Estado de Sinaloa dieron a conocer que ahí se habían localizado unos cuerpos y uno de ellos tenía características con uno de los trabajadores mineros privados de la libertad en la cabecera de ese municipio.

Fue hasta la semana siguiente, el 9 de febrero, cuando la FGR precisó que en ese lugar se localizaron 10 cuerpos sin vida, cinco de ellos corresponden a parte de los trabajadores mineros privados de la libertad, pero aún no han sido localizados los otros cinco trabajadores, ni se ha identificado a los otros cinco cuerpos hallados en esa fosa.

El pasado 9 de febrero en otro predio, ahora a unos 3 kilómetros al poniente del poblado de El Verde, se localizó una segunda fosa clandestina.

Días después la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que en ese lugar fueron localizadas cuatro fosas clandestinas con un cuerpo en cada una, por lo que en total se hallaron cuatro cuerpos que hasta el momento no se ha informado si ya fueron identificados y entregados a sus familiares.

Por ello hasta ese momento sumaban nueve cuerpos que no han sido identificados ni entregados a sus familiares.

Los cinco cuerpos de los trabajadores de la empresa minera canadiense que ya fueron localizados y entregados a sus familiares son los ingenieros industriales originarios del estado de Zacatecas, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores; el ingeniero José Manuel Castañeda Hernández, originario del estado de Guerrero; el ingeniero en Ecología, Jesús Antonio de la O Valdez y el José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, originario de Sonora.

Aunque algunas versiones indican que la privación de la libertad de los trabajadores mineros fue derivado de una presunta extorsión a la empresa minera canadiense en la que laboraban, tanto la Presidenta de la República como el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, manifestaron que de acuerdo con declaraciones de los detenidos, se trató de una confusión al presuntamente confundirlos con integrantes de un grupo delictivo rival, pero continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Ante una pregunta de si se han detectado extorsiones a empresas mineras en Sinaloa, el titular de la SSPC dio a conocer en la conferencia mañanera del 27 de febrero en Mazatlán que por instrucciones de la Presidenta de la República se reunió no sólo con directivos de la empresa donde laboran los trabajadores que están privados de la libertad y los que lamentablemente fueron encontradas sin vida, y de otras empresas, quienes dijeron que no tienen reporte ni quejas de extorsión.

“En el caso de esta empresa y de otras de Sinaloa, no tienen ellos reporte ni quejas de extorsión ni denuncia alguna, ni tampoco habían tenido algún tipo o acto de molestia, en esta empresa”, expresó García Harfuch.

La versión de la supuesta confusión ha sido criticada por familiares de los trabajadores mineros privados de la libertad y de los trabajadores hallados sin vida, por lo que tanto la Presidenta de la República como el titular de la SSPC han reiterado que las investigaciones continúan por parte de la FGR para esclarecer estos hechos.

Aunque en las últimas dos semanas se ha visto una disminución del despliegue del operativo en busca de los trabajadores mineros, sí se mantiene el despliegue de personal del Ejército, Guardia Nacional, policías de Investigación del Estado y de la Policía Municipal en el área de El Verde.

El pasado domingo 1 de marzo integrantes del Colectivo de Personas Buscadoras Por las Voces Sin Justicia localizaron una nueva fosa clandestina en inmediaciones del poblado de El Verde, donde confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en una especie de plástico negro.

Correspondió a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizar las diligencias del levantamiento del cadáver y con apoyo de una carroza de conocida funeraria fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán para las diligencias de ley.

Con este nuevo hallazgo ya suman la localización de seis fosas clandestinas en al menos tres predios distintos en inmediaciones del poblado de El Verde y en total ya se han localizado 15 cuerpos, pero 10 de ellos aún no han sido identificados ni entregados a sus familiares.

El Residencial Clementina, ubicado al norponiente de la Ciudad de Concordia fue asegurado por la Fiscalía General del Estado y tras el hallazgo de los cinco cuerpos en la entrada fueron colocadas seis coronas de flores y cerca de 12 veladoras en memoria de los trabajadores mineros ya fallecidos.

Conforme pasan los días las flores de las coronas se marchitan y disminuye la cantidad de veladoras en el lugar, pero se mantiene la esperanza de familiares, compañeros y demás seres queridos de localizar a los otros cinco mineros privados de la libertad y de los que a poco más de un mes de esos hechos se desconoce su paradero.