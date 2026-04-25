$!Se cumple un mes del accidente en mina de Rosario donde permanece atrapado Isidro Beltrán

ROSARIO._ 31 días han transcurrido desde el accidente del derrame de jal en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, que se traducen a alrededor de 744 horas donde el cuarto minero, Isidro Beltrán, permanece desaparecido y tanto autoridades, empresa minera y voluntarios mantienen las acciones de búsqueda. No obstante la madrugada del 24 de marzo, de acuerdo con las autoridades en el lugar, se cree que se puede dar con el minero pronto al encontrar la unidad en la que ingresó previo al accidente aquel 25 de marzo, por lo que se cree está cerca de Isidro. Los trabajos se mantienen hasta el último reporte del 25 de abril en el rebaje 48-2 norte, siguiendo los reportes e imágenes previos al percance, donde el minero desarrollaría sus actividades. “Con trabajo 24/7, las labores continúan avanzando en la rampa 48-2 Norte, consolidando condiciones que permiten mantener el progreso en la galería y seguir orientando las acciones en sitio”, expuso el comunicado de la Coordinación Nacional de Protección Civil.





Tras darse a conocer la identidad del cuarto minero, se expuso que se desempeñaba como supervisor de mina, además que es originario de Zimapán, Hidalgo. El percance, que además de consternar a la sociedad y el sector minero en el País, atrajo a un considerable número de voluntarios de otras minas para participar de las acciones de búsqueda. Las autoridades acudieron 24 horas después del accidente, luego de que familiares de trabajadores expusieron el llamado a Noroeste ante el temor de que más trabajadores corrieran la misma suerte. Luego de que la empresa realizó el reporte oficial, a dos días del percance se dio el arribo de autoridades de los tres niveles de Gobierno que estableció el Puesto de Comando, encabezado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, Sedena,, Secretaría de Marina, trabajadores de la mina, formando llegando a conformar una fuerza de trabajo de 350 personas.







La Comisión Federal de Electricidad Nacional se sumó al complicarse las labores con el paso de los días, así como rescatistas técnicos de diferentes minas, la Brigada de Búsqueda y Rescate Urbano, además de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Al quinto día fue que las acciones de rescate dieron frutos con la primera extracción con vida del minero identificado como José Alejandro Cástulo Colín, vecino de Michoacán, quien al escuchar a los rescatistas los atrajo hacia él; lo que renovó el entusiasmo de continuar con la búsqueda de los tres trabajadores restantes. No obstante, en ese punto los rescatistas, quienes han mantenido las acciones constantemente, se encontraron con un obstáculo más pues además de lidiar con el jal, una galería fue inundada. El segundo rescate positivo se tuvo gracias a una burbuja el día 7 de abril, cuando se localizó con vida a un segundo minero, identificado como Francisco Zapata, originario de Durango, pero su extracción fue posible hasta el día siguiente al tener que bajaran los niveles de agua al dificultar el jal la visibilidad para los buzos. Sobre este momento la funcionaria federal, Laura Velázquez Alzúa, relató que fue gracias a su lámpara que se logró ubicar a Zapata. Un golpe de ánimo para todos fue al reportarse el hallazgo de un tercer minero pero sin vida, el día 8 de abril. De acuerdo con las autoridades al estar en avanzado estado de descomposición debido a que se encontró inmerso en el agua, se recurrió a una prueba de ADN, por lo que cuatro días después se indicó que se trataba de Abraham Aguilera, de Guanajuato.



