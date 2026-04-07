Se cumplen 14 días de que tres trabajadores se encuentran atrapados al interior de mina en municipios del Rosario

Este martes se cumplieron 14 días de que tres trabajadores permanecen atrapados en el interior de la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio del Rosario, con la probabilidad de que sean rescatados en pocas horas.

Fue cerca de las 14:30 horas del pasado 25 de marzo cuando se registró una falla en la presa de jales ubicada sobre la mina ubicada cerca del poblado de Chele, en la Sindicatura de Cacalotán, al sur de Sinaloa y el agua y lodo de residuos ingresaron a la mina donde se encontraban 28 trabajadores; 24 de ellos lograron salir, pero 4 quedaron atrapados.

Primero el rescate se realizó de manera interna por parte de personal de la empresa minera Industrial Minera Sinaloa, de C. V., pero familiares de los trabajadores atrapados denunciaron públicamente los hechos.

Fue hasta el día siguiente cuando personal de la empresa minera reportó el accidente a las autoridades, por lo que comenzó un operativo de búsqueda y rescate encabezado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, en el que participa personal de esa institución, del Sistema Nacional de Protección Civil, especialistas de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Guardia Nacional y de empresas mineras.

La semana anterior arribó al lugar en apoyo personal de cuerpos de Bomberos y de Protección Civil de la zona Metropolitana de Guadalajara y del Estado de Jalisco.

Fue cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo cuando se logre rescatar a José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, con domicilio en Angangueo, Michoacán, el cual fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán en donde fue dado de alta horas después.

El operativo de búsqueda y rescate se mantiene en la mina, en donde el domingo 5 del presente mes se realizó una incursión en un tramo de unos 15 metros donde hay presencia de jale y agua, pero ni se logró llegar al lugar donde se cree que se encuentran los mineros atrapados.

La tarde y noche del lunes 6 se intensificó la extracción de agua y sedimento y se espera que eso permita una nueva incursión en busca de llegar este martes 6 a la zona cero donde se encuentran dos de los tres mineros y rescatarlos.

Añadió que es muy probable que este mismo martes se logre dar con los mineros y por la tarde se tengan buenas noticias.

“Es muy probable que así sea”, expresó Velázquez Alzúa en entrevista la mañana de este martes en el área de esta mina ubicada en el sur de Sinaloa.