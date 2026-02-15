$!Se cumplen 15 días de operativos en busca de los 10 mineros; solo han encontrado a cinco en una fosa clandestina

Este domingo se cumplieron 15 días del reforzamiento del operativo en busca de 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp privados de la libertad desde el pasado 23 de enero, pero hasta en momento nada más han sido localizados e identificados cinco de ellos en una fosa clandestina en las inmediaciones de El Verde, Concordia. De los 10 cuerpos localizados en esa misma fosa a unos 3 kilómetros al sur de El Verde, poblado ubicado a unos 14 kilómetros al norte de la cabecera municipal, cinco no han sido identificados, de acuerdo con lo que informó en su momento la Fiscalía General de la República en un comunicado de prensa. En otras dos fosas clandestinas ubicadas a unos 3 kilómetros al poniente de esta misma localidad fueron localizadas otras dos de seis fosas clandestinas descubiertas hasta el momento en inmediaciones de este poblado, donde exhumaron otros cuatro cuerpos, por lo que ya suman 14 en total los cuerpos humanos hallados en esta región durante las acciones de búsqueda.





Fue el domingo 1 de febrero cuando el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, anunció el reforzamiento del operativo en busca de los trabajadores de la empresa minera canadiense privados de la libertad por un grupo de personas armadas en el Residencial Clementina, que se localiza al norponiente de la ciudad de Concordia. Ese día informó que el reforzamiento fue con 1 mil 190 elementos que incluyen personal del Ejército Mexicano, Fuerzas Especiales, Guardia Nacional y ministeriales, con apoyo de tres helicópteros y dos aviones Texan. Esa misma semana el operativo se extendió a El Rosario y Escuinapa, logrando la detención de cuatro personas en el municipio de Concordia, que fueron las que informaron de la existencia de las fosas clandestinas y permitieron la localización de los 14 cuerpos hallados hasta el momento, cinco de ellos de los 10 mineros, aunque algunas versiones indican que al parecer fueron 11 ó hasta 14 personas las privadas de la libertad el Concordia. Este domingo 15 de febrero se ve escasa presencia de elementos de Fuerzas Federales en todo el municipio de Concordia, nada más se pudo ver un grupo de elementos de la Guardia Nacional en una patrulla en el inicio de la brecha que conduce a la primera fosa clandestina localizada en inmediaciones de El Verde y Zavala.



