Se cumplen más de 72 horas de la desaparición de 4 trabajadores en mina de Rosario

EL ROSARIO._ Durante la tarde de este sábado 28 de marzo se cumplieron 72 horas, tres días desde la desaparición de cuatro trabajadores en una mina ubicada en Rosario, por lo que se mantienen las acciones de búsqueda en el lugar.

Las labores han sido emprendidas por la empresa minera y autoridades de los tres niveles de gobierno, con la presencia de personal especialista en rescate.

Dentro de las estrategias se dio primero el arribo de rescatistas de Chihuahua y posteriormente 40 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como también personal de Protección Civil municipal, estatal y nacional.

Así mismo, el Gobierno federal activó el Plan DANII-E para cotingencias, donde participan Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Fue el pasado miércoles 25 de marzo, alrededor de las 15:00 horas, cuando familiares informaron a Noroeste que se había registrado un accidente que dejó a cuatro mineros atrapados.

Un día después, la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. descartó que se presentara algún derrumbe al interior de la mina sino la filtración de la presa de jal.

La empresa ha detallado que se tiene la hipótesis, con información del personal evacuado, que los trabajadores se encuentran a una distancia de entre 200 a 300 metros de la superficie, por lo que se ha implementado un barrido con lámina de fibra y triple.

Detalló que hasta el momento la creación de lo que denominó como un puente ha permitido un avance de 500 metros, y se cree que se está a mil 500 metros de que se pueda dar el primer contacto directo.

Una medida, que se denominó como plan “b”, fue realizar un barreno que permita entablar la comunicación con los trabajadores, que hasta el momento tiene un avance de 80 metros.

“Y esperamos en un término de aproximadamente dos, tres días, poder hacer el contacto bajo la hipótesis de que creemos que ahí están, excepto por las versiones y por lo que nos dijo la gente que pudo salir, esa es la información”, expuso el gerente administrativo de la empresa, Álvaro Vargas Miranda.

Dentro de las acciones, el Ejército Mexicano tomó el control del acceso a la mina donde se realizan los trabajos, donde también hay presencia de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Marina.