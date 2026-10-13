$!Se declara en sesión permanente Consejo Municipal de Protección Civil en Rosario

ROSARIO._ Ante los cambios que ha tenido el huracán Simón, que se preveía una afectación en el sur de Sinaloa durante los próximos días, el Consejo Municipal de Protección Civil local se declaró en sesión permanente.
Fue alrededor de las 11:00 horas donde se formalizaron los trabajos encabezados por la autoridad municipal, Protección Civil Local local, estatal, Marina, Ejército Mexicano, Salud, Educación, Síndicos, Comisarios, y funcionario municipales.
“Si trabajamos en equipo vamos a ligar los menores estragos posibles... Y lo importante es seguir preparados y la sesión permanente va a seguir”, expuso la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.
Indicó que ya se cuentan con albergues preparados, además de que se buscará llevar la información a las comunidades costeras que podrían ser afectadas por el alto oleaje.
Ernesto Camacho, coordinador Operativo Región Sur, expuso que el Municipio cuenta con el respaldo de las fuerzas estatales y federales.
El funcionario estatal manifestó que ante los cambios constantes se ha apostado a prevenir que a confiarse.
“Prefiero que nos digan eres un exagerado a que nos impacte y digan que no estábamos preparados”, afirmó.
El Capitán Víctor Castillo, de la Cuarta Region Naval, manifestó que en la región se esperan los efectos el día jueves, pero no se puede presenciar por el comportamiento errático del fenómeno.
Manifestó que además del ojo del huracán se tiene que considerar los alcances que pueden tener a la redonda.
“Por el mismo giro del del huracán de los vientos, traen a veces un radio de 300, 400 kilómetros a la redonda pera que tienen afectaciones, entonces digan ‘ah, va a pasar por el mar y no nos va a llegar, no nos va a llegar’, sí nos va a llegar agua, sí nos va a llegar un poco de viento”, sostuvo.
Indicó que además se espera la marea de tormenta que ya ha dejado afectaciones en la entidad, en Altata, hace 15 días por “Polo”, fenómeno que ahora por “Simón” se está presentando en Mazatlán.
Ante ello, invitó a las familias comprar despensas básicas, de considerar seguros los hogares permanecer en ellos de lo contrario acudir a los refugios temporales.
Las autoridades coincidieron en el llamado a la población a estar atentos a los reportes oficiales y seguir las indicaciones emitidas para evitar los menores estragos.