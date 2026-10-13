$!Se declara en sesión permanente Consejo Municipal de Protección Civil en Rosario

ROSARIO._ Ante los cambios que ha tenido el huracán Simón, que se preveía una afectación en el sur de Sinaloa durante los próximos días, el Consejo Municipal de Protección Civil local se declaró en sesión permanente. Fue alrededor de las 11:00 horas donde se formalizaron los trabajos encabezados por la autoridad municipal, Protección Civil Local local, estatal, Marina, Ejército Mexicano, Salud, Educación, Síndicos, Comisarios, y funcionario municipales. “Si trabajamos en equipo vamos a ligar los menores estragos posibles... Y lo importante es seguir preparados y la sesión permanente va a seguir”, expuso la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.

Indicó que ya se cuentan con albergues preparados, además de que se buscará llevar la información a las comunidades costeras que podrían ser afectadas por el alto oleaje. Ernesto Camacho, coordinador Operativo Región Sur, expuso que el Municipio cuenta con el respaldo de las fuerzas estatales y federales. El funcionario estatal manifestó que ante los cambios constantes se ha apostado a prevenir que a confiarse. “Prefiero que nos digan eres un exagerado a que nos impacte y digan que no estábamos preparados”, afirmó. El Capitán Víctor Castillo, de la Cuarta Region Naval, manifestó que en la región se esperan los efectos el día jueves, pero no se puede presenciar por el comportamiento errático del fenómeno.