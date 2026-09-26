El Sur
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Marejada

Se desborda el mar y entra a las calles de Teacapán, en Escuinapa

Protección Civil reporta un incremento extraordinario del nivel de la marea por el Huracán Polo y pide evitar las zonas afectadas, playas y actividades marítimas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2026 19:51
26/09/2026 19:51

ESCUINAPA._ A causa de fuertes marejadas, por los efectos directos e indirectos del Huracán Polo combinados con la marejada ciclónica, el agua de mar se introdujo hacia las calles cercanas al malecón de Teacapán, señaló el Gobierno de Escuinapa a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

En un comunicado en su portal, el Gobierno municipal informó a la ciudadanía que, derivado del desplazamiento y la fuerza del Huracán Polo en el Océano Pacífico, se está registrando un incremento extraordinario en el nivel de la marea en el litoral de la región.

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La autoridad reiteró que esta entrada de agua a la vía pública es precisamente por los efectos directos e indirectos del Huracán Polo combinados con la marejada ciclónica.

También hizo hincapié en que esta situación no es exclusiva de Teacapán. Las perturbaciones y el fuerte oleaje se están manifestando de igual forma en la franja costera de varias ciudades y municipios por donde ha transitado el huracán.

Se trata de una condición oceanográfica totalmente extraordinaria que supera los parámetros normales de las mareas altas estacionales, dijo.

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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Ante la naturaleza excepcional de este evento, Protección Civil emite las siguientes recomendaciones preventivas:

Actividades marítimas: Se recomienda fuertemente a la comunidad pesquera y turística suspender actividades en el mar y evitar la navegación menor. (Se recuerda que la disposición oficial del cierre de puertos es facultad de la Capitanía de Puerto).

Vías públicas: Se solicita a la población y automovilistas no transitar por las calles de Teacapán donde el mar se ha introducido para evitar daños o accidentes.

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Zonas de playa: Se pide evitar acercarse a la orilla del mar, caminar por los malecones o ingresar al agua debido al oleaje elevado.

A las familias en zonas bajas: Se les exhorta a resguardar pertenencias, documentos oficiales.

Las brigadas de auxilio trabajan en coordinación y hacen un monitoreo permanente para garantizar la seguridad de la población.

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