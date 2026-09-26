$!Se desborda el mar y entra a las calles de Teacapán, en Escuinapa

ESCUINAPA._ A causa de fuertes marejadas, por los efectos directos e indirectos del Huracán Polo combinados con la marejada ciclónica, el agua de mar se introdujo hacia las calles cercanas al malecón de Teacapán, señaló el Gobierno de Escuinapa a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil. En un comunicado en su portal, el Gobierno municipal informó a la ciudadanía que, derivado del desplazamiento y la fuerza del Huracán Polo en el Océano Pacífico, se está registrando un incremento extraordinario en el nivel de la marea en el litoral de la región.

La autoridad reiteró que esta entrada de agua a la vía pública es precisamente por los efectos directos e indirectos del Huracán Polo combinados con la marejada ciclónica. También hizo hincapié en que esta situación no es exclusiva de Teacapán. Las perturbaciones y el fuerte oleaje se están manifestando de igual forma en la franja costera de varias ciudades y municipios por donde ha transitado el huracán. Se trata de una condición oceanográfica totalmente extraordinaria que supera los parámetros normales de las mareas altas estacionales, dijo.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Ante la naturaleza excepcional de este evento, Protección Civil emite las siguientes recomendaciones preventivas: Actividades marítimas: Se recomienda fuertemente a la comunidad pesquera y turística suspender actividades en el mar y evitar la navegación menor. (Se recuerda que la disposición oficial del cierre de puertos es facultad de la Capitanía de Puerto). Vías públicas: Se solicita a la población y automovilistas no transitar por las calles de Teacapán donde el mar se ha introducido para evitar daños o accidentes.