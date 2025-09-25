$!Se desbordan lagunas en Rosario e inundan viviendas

EL ROSARIO._ Al señalar que el agua de las lagunas están en sus patios o calles con las más recientes lluvias, vecinos piden a las autoridades tomen cartas en el asunto ante el temor de que continúen las precipitaciones. Esto al registrarse una lluvia torrencial la tarde noche de este miércoles 24 de septiembre, lo que ocasionó que las tres lagunas en la cabecera superaran su límite.







Esto principalmente en las lagunas conocidas como Iguanero, en la colonia Calderón y la laguna Zacatecas. En el caso de la laguna Zacatecas, los habitantes expusieron que hacía tres años que no se presentaba este fenómeno y poco a poco el agua ha inundado sus patios y está a nada de sus hogares.







”Hasta ahora que llovió la tenemos aquí en el patio otra vez... Necesitamos que nos resuelvan eso antes de que se nos suba el agua a la cocina, a las casas pues”, expuso María Elena Martínez, vecina. Sostuvo que además el cuerpo de agua despide olores fétidos, razón por la cual piden a las autoridades se tome en cuenta este hecho.





