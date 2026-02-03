Se disculpa Alcalde de Elota por lenguaje inapropiado durante inauguración de la Feria del Ostión

El Presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, ofreció una disculpa pública por el uso de lenguaje inapropiado durante la inauguración de la Feria del Ostión, al señalar que, antes que funcionario, es un ciudadano que puede cometer errores.

“Si tuve vocabulario, un lenguaje inapropiado, les pido una disculpa. Antes de ser presidente también soy un ser humano, soy un ciudadano que comete errores, pero créanme que no paramos de gestionar”, expresó el Alcalde.

El Presidente municipal reconoció que su gestión se ha desarrollado en un contexto complejo para el municipio.

“Tristemente y desgraciadamente como Presidente municipal me tocó una época muy difícil para gobernar un municipio. Una época donde no podemos asistir a todas las comunidades”, afirmó.

No obstante, reiteró que el trabajo del gobierno municipal continúa pese a las dificultades.

Millán Vázquez indicó que recibió una administración con diversas problemáticas, aunque evitó emitir señalamientos hacia gobiernos anteriores.

El Alcalde aseguró que, a pesar de los retos, se mantiene la atención a la población.

“Pero créanme que no paramos de trabajar, cuando no es una cosa, es otra, pero siempre estamos dando la atención”, sostuvo.

Asimismo, manifestó su intención de conservar la forma de actuar que lo llevó a ocupar el cargo.

“De verdad, quiero decirles que estoy muy comprometido y quiero ser ese joven, esa persona que antes de ser presidente ayudaba”, expresó.

“No quiero perder la esencia que me hizo llegar a ser presidente municipal, la persona que ustedes conocieron como candidato y como ciudadano. No vengo a actuar o a meterme en un papel que no soy”.

Durante el fin de semana en Celestino Gazca, sede de la Feria del Ostión, el Alcalde utilizó una palabra altisonante mientras se dirigió al público en una expresión de euforia.

“Hoy es el día más feliz de nuestra vida porque mañana sabrá a la ‘v’ si llegue”, dijo el alcalde.

El hecho fue documentado por medios de comunicación que se encontraban en el lugar generando discusión en redes sociales.