$!Se espera que durante el martes se empiece a congelar la pista de hielo en Rosario: Obras Públicas

EL ROSARIO._ Luego de una significativa espera, director de Obras Públicas, Jesús Eloy Manjarrez Mancillas, anunció que se espera que este martes se inicie proceso de congelación de pista de hielo.

Con este cometido se instaló una pipa en la explanada, al tiempo que la pista se abrió para retomar los trabajos.

“Sí se espera que el día de hoy martes inicie el proceso de congelamiento de la pista”, afirmó el funcionario municipal.

Cabe mencionar que desde el pasado 5 de diciembre se esperaba su inauguración pero la autoridad local dio a conocer que no fue posible a la espera de que Comisión Federal de Electricidad autorizara una subestación.