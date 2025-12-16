$!Se espera que durante el martes se empiece a congelar la pista de hielo en Rosario: Obras Públicas

EL ROSARIO._ Luego de una significativa espera, director de Obras Públicas, Jesús Eloy Manjarrez Mancillas, anunció que se espera que este martes se inicie proceso de congelación de pista de hielo.
Con este cometido se instaló una pipa en la explanada, al tiempo que la pista se abrió para retomar los trabajos.
“Sí se espera que el día de hoy martes inicie el proceso de congelamiento de la pista”, afirmó el funcionario municipal.
Cabe mencionar que desde el pasado 5 de diciembre se esperaba su inauguración pero la autoridad local dio a conocer que no fue posible a la espera de que Comisión Federal de Electricidad autorizara una subestación.
Manjarrez Mancillas informó que hubo unas fallas técnicas una vez que la obra eléctrica fue terminada pero acudió personal de la pista desde Monterrey para resolver el problema.
“Parece que ya dieron con el problema y esperemos que hoy en el transcurso de la noche se empiece a congelar la pista”, argumentó.
El director refirió que en el tema de la logística para la puesta en marcha para esta actividad, como el hecho de si tendrá cobro lo definirá la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar.
No obstante, comentó que se esperaba se pusiera en marcha este miércoles pero debido al desperfecto se tuvo que postergar.
Sobre las dimensiones de la pista de hielo, refirió es de 15 por 20 metros, y la logística de uso la dará a conocer el propietario.