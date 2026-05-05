$!Se esperan pagos pendientes de enramadas para las Fiestas del Mar de Las Cabras, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Esta semana se esperara a personas pendientes del pago de enramadas, las cuales no se liquidaron el pasado 30 de abril, informó José Ignacio Contreras Medina, director de Turismo.
“Tuvimos buena recepción de usuarios, lo único que queda pendiente es las ventas que se apartaron y no se liquidaron al 100 por ciento”, dijo Contreras Medina, quien forma parte del Comité de las Cabras.
Son 50 enramadas que tienen anticipo de apartadas pero no están pagadas al 100 por ciento, por lo que han decidido respetar este hecho del anticipo y esperar esta semana.
Las personas que estaban en lista de espera para una enramada, que eran alrededor de 40, ya tienen una enramada asignada, la cual se tomó de las personas que el año pasado solicitaron pero este año no regresaron a pedir un espacio, indicó.
Las enramadas ya están casi al 100 por ciento vendidas y el comité de Las Cabras está trabajando en otras actividades, como lo relacionado a lo que será el certamen de reina de las cabras y rey playero.
Este sábado será la elección de reina y rey, el jurado calificador en el caso de las candidatas a reinas será externo al municipio, la elección de rey es por cuenta de botes por voto, todo se desarrollará el sábado 9 de mayo, informó.
Las Fiestas del Mar de las Cabras se realizarán del 22 al 25 de mayo.