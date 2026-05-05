$!Se esperan pagos pendientes de enramadas para las Fiestas del Mar de Las Cabras, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Esta semana se esperara a personas pendientes del pago de enramadas, las cuales no se liquidaron el pasado 30 de abril, informó José Ignacio Contreras Medina, director de Turismo.

“Tuvimos buena recepción de usuarios, lo único que queda pendiente es las ventas que se apartaron y no se liquidaron al 100 por ciento”, dijo Contreras Medina, quien forma parte del Comité de las Cabras.

Son 50 enramadas que tienen anticipo de apartadas pero no están pagadas al 100 por ciento, por lo que han decidido respetar este hecho del anticipo y esperar esta semana.