$!Se está a 15 metros para encontrar el carrito de Isidro y confirmar que está cerca: minera

ROSARIO._ En un análisis basados con videos de las horas, las secuencias, los movimientos, los tiempos, el tiempo del evento, y hemos definido algunos lugares objetivos dentro de mina, por lo que se cree que se está a 15 metros de donde operaba Isidro al momento del evento, informó el gerente Álvaro Vargas Miranda. Así lo expuso el gerente de la mina Santa Fe, en Rosario, a 21 días del derrame de la presa de jal, que originó la desaparición de cuatro mineros, uno de los cuales sigue atrapado, tres fueron extraídos aunque lamentablemente uno sin vida. “La información vital y la que estamos buscando ahorita es poder encontrar el carrito ahí en esa esquina del 48 y eso nos va a confirmar que la persona ya está cerca”, expuso el gerente de la mina Santa Fe. Refirió que con base a esta revisión se definió como primer lugar objetivo el lugar que dentro de mina se conoce como el rebaje 48.

“Y ahorita estamos a 15 metros de llegar a la zona de objetivo... Nos restan 15 metros donde normalmente se parqueaba, donde se dejaba el carrito y de ahí se caminaban como 45 metros a pie y se accedía a la zona del 48”, argumentó. La persona tenía que estar ahí ese día, mencionó, y tenía que hacer una evaluación, por lo que se cree que sí le dio tiempo de llegar, parquear el carrito en ese acceso y poder caminar al rebaje 48, sucede el evento y ya no puede salir. De ser así y estar en la zona en mención, dijo, que presenta condiciones muy similares a donde se rescató con vida al segundo minero, Francisco Zapata. “Inclusive en condiciones más favorables porque hay menos agua, y probablemente este haya un poco más de oxígeno en esa zona; entonces todavía mantenemos la esperanza de que Isidro se encuentre bien”.