Se está a tiempo de atender al sistema Huizache-Caimanero antes de que colapse: líder pesquero

ROSARIO._ Son ya 5 años los que han transcurrido, de los 10 a 15 que se dieron de ultimátum antes de que colapse el sistema Huizache-Caimanero, de acuerdo al estudio integral realizado por Conselva, por lo que se requiere que atiendan el llamado las autoridades dijo, el presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero, Gilberto Palafox Uzeta.

Toda vez que se logró que se dieran las Manifestaciones de Impacto Ambiental, que frenaron la atención del sistema en mención, indicó.

“El resultado que dio Conselva, cuando hizo el estudio integral completo habla ahí de 10 a 15 años, ahorita ya van cinco años, que si no se rehabilita el sistema, sino se le hace lo que se le tiene que hacer, va a colapsar y la verdad así está pasando, pero estamos a tiempo todavía si el Gobierno nos responde, estamos a tiempo todavía”, expuso.

El líder pesquero refirió que dentro de ese plan de atención integral se incluye dragados y flujo de agua dulce.

Sostuvo que mientras el Caimanero depende del agua del río Baluarte, el Huizache requiere del Presidio, y al ser represados ambos afluentes, se sostiene la demanda de que se contemple el sector entre los beneficiarios de las presas Santa María y Picachos, respectivamente.

“Porque para que produzca el sistema nosotros ya lo comprobamos requerimos, cierta porción de agua dulce, eso es de rigor”.

En lo que respecta al dragado del sistema Huizache-Caimanero, indicó que se requieren 22 kilómetros para el resurgimiento de la actividad.

Otra repercusión de las malas condiciones de la laguna, es los problemas económicos que arrastran las cooperativas, donde se puede decir que por temporada oscilan entre los 800 mil a 1 millón de pesos, expuso.

El dirigente pesquero señaló que han sido tres temporadas sin capturas, pero se cuentan con más de 10 años con malos resultados, aunque se ha tenido dos años de rescate financiero del Gobierno del Estado, no se ha podido cubrir los compromisos.

Por último, Palafox Uzeta hizo un llamado a las autoridades a coadyuvar para que el sistema vuelta a tener el resurgimiento en producción que hace más de dos décadas no se ha visto, pero sobre todo evitar que colapse.