$!Se está cerca del lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores atrapados: gerente de mina Santa Fe

Tras manifestar que se está cerca del lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores atrapados, el gerente administrativo de la mina Santa Fe, en El Rosario, Álvaro Enrique Vargas Miranda, dijo que el minero ya rescatado, subió dos niveles y esperó.

“Tenemos una hipótesis donde nosotros con la experiencia y eso creemos que ahí están, estamos cerca de llegar a esa hipótesis”, expresó Vargas Miranda en entrevista la tarde de este lunes.

Agregó que ya se tiene un ejemplo y se confía en que se rescatará también con vida a los otros tres mineros atrapados.

Expresó que uno de los cuatro trabajadores fue rescatado durante la madrugada, y está ileso.

“Supo actuar, supo tomar decisiones, no fue fácil, pero conservó la calma, práctica de los mineros, apagó su lámpara y la utilizaba por momentos cuando necesitaba la luz y la volvía a apagar, cuatro, cinco días después todavía tenía luz”, añadió ante personal de medios de comunicación.