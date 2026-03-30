$!Se está cerca del lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores atrapados: gerente de mina Santa Fe

Tras manifestar que se está cerca del lugar donde se cree que están los otros tres trabajadores atrapados, el gerente administrativo de la mina Santa Fe, en El Rosario, Álvaro Enrique Vargas Miranda, dijo que el minero ya rescatado, subió dos niveles y esperó.
“Tenemos una hipótesis donde nosotros con la experiencia y eso creemos que ahí están, estamos cerca de llegar a esa hipótesis”, expresó Vargas Miranda en entrevista la tarde de este lunes.
Agregó que ya se tiene un ejemplo y se confía en que se rescatará también con vida a los otros tres mineros atrapados.
Expresó que uno de los cuatro trabajadores fue rescatado durante la madrugada, y está ileso.
“Supo actuar, supo tomar decisiones, no fue fácil, pero conservó la calma, práctica de los mineros, apagó su lámpara y la utilizaba por momentos cuando necesitaba la luz y la volvía a apagar, cuatro, cinco días después todavía tenía luz”, añadió ante personal de medios de comunicación.
“Siempre tuvo ventilador, que era nuestra hipótesis y se comprueba con esto, la mina sigue ventilada, y todo esto es un motivante para nosotros hoy todo el día de seguir avanzando, seguimos avanzando, ha habido gente que ha hecho cosas increíbles, tenemos muchos héroes y todos están abocados, gobierno, empresa privada, particulares, etcétera, inclusive puedo decir que hasta la prensa y les agradezco mucho”.
Expresó que se sigue con fe en Dios, se sigue orando y no se para de trabajar.
Recordó que el minero estaba sentado, cuando llegó el rescate ya se levantó y caminó.
“Cuando llegamos nosotros ya se levantó y dijo ‘quiero un cigarro’, fueron sus primeros palabras, sí es cierto, tal vez es jocoso, pero eso nos alegra, eso significa que nuestros compañeros pueden correr la misma suerte, fe en Dios, aquí están las familias y andamos muy ocupados”, continuó.
“Él no tuvo contacto con sus compañeros (con los otros tres trabajadores atrapados desde del derrame de jales o residuos mineros), después del evento, él no tuvo contacto, él escaló dos niveles de la mina a través de los contrapozos, es una acción titánica poder avanzar así, fue una buena decisión el subir”.
Agregó que el trabajador buscó salir por una sección, encontró que no podía, se regresó, buscó salida por otra sección, encontró que no podía y decidió esperar, expuso el gerente administrativo de la mina.
“Ese fue el éxito, simplemente tomó la decisión decir tengo fe que mis compañeros vienen por mí, tengo que esperar”, reiteró.
Dio a conocer que uno de los trabajadores que permanecen atrapados es del área de Zimapán, Hidalgo y otro de la zona de Guadalajara.