Se está muy cerca de dos de los mineros atrapados en mina Santa Fe, en Rosario: Laura Velázquez

A 13 días del derrame de jales en la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio de Rosario, se está muy cerca de dos de los tres mineros que siguen atrapados, afirmó la mañana de este lunes la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa.

“(Estamos) muy cerca y según los indicios que tenemos de nuestro compañero sobreviviente ahí están dos de ellos, ya después haremos otra estrategia para el tercer minero atrapado”, añadió Velázquez Alzúa en entrevista.

“Todos estaban juntos hasta el fondo de la mina a 300 metros, el tercero está un poco más arriba y en la parte más sur de la mina”.

Agregó que de la noche del domingo a la mañana de este lunes sí se han tenido avances en los trabajos de rescate de los tres mineros que continúan atrapados desde el pasado 25 de marzo cuando se registró un derrame en la presa de jales, por lo que el lodo ingresó a la mina donde había 28 trabajadores, 24 lograron salir y cuatro quedaron atrapados.

Cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo se logró rescatar a José Alejandro Cástulo Colín, quien fue dado de alta horas después en el Hospital General de Mazatlán a donde fue trasladado, pero siguen las labores para rescatar a los otros tres mineros atrapados.

“Sí hemos tenido avances, afortunadamente la bomba está trabajando al 100, incluso agregaron una manguera más para extraer con mayor velocidad y sí funcionó, así que en estos momentos solo esperar, esperar que funcione, que sigan bajando los niveles del agua, acuérdense que bajando el agua no importa que tengamos el volumen de lodo ellos pueden ingresar, ya está todo en Batallón de Emergencias de Sedena para bajar inmediatamente”, reiteró.

Expresó que también está preparado el equipo de buzos y todos listos para entrar, incluso dijo que no tiene que bajar al 100 por ciento el nivel del agua y de espera que pueda ser en la tarde noche de este lunes el ingreso del personal en busca de llegar a los dos de tres mineros atrapados.

“Porque a las 4 de la mañana no teníamos muy buenos resultados de la bomba, pero ya en la reunión de las 8 de la mañana nos dijeron que fue extraordinario y bajó en 4 horas casi 2 metros y medio, sí vamos muy bien, pero que incluso estaban viendo si ponen una manguera más, la bomba te da para poner tres salidas, ahorita está saliendo con mucha fuerza”, recalcó.

Reiteró que a 13 días del derrame de jales tiene esperanza de que se logre rescatar a los tres mineros con vida.

“Siempre tendré esperanza, siempre, esperanza que le transmito a sus familiares, yo por lo menos dos, tres veces al día hablo con ellos si no es que miles, si hay necesidad hablo más tiempo con ellos, les informo a detalle del avance que tenemos o si tuvimos algún problema, todo les platico a ellos y tenemos mucha esperanza”, continuó.

”Ellos están en una actitud maravillosa y positiva y nosotros también, la verdad es que estamos trabajando de una manera extraordinaria, CFE como siempre con los especialistas en ingeniería en minería y la Sedena, Marina y todos trabajando de una manera maravillosa”.

Recordó que en dicho vado el agua había alcanzado casi al techo, solamente había un espacio como de 30 centímetros, pero con el bombeo de las últimas horas el nivel del agua bajó 2.5 metros y se espera que la tarde de este mismo lunes se haga un segundo intento para llegar a los dos de los tres mineros que se encuentran cerca de ese lugar.