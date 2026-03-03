Se han expedido solo 5 licencias de motocicletas en lo que va de 2026, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Las licencias de motociclistas siguen siendo documentos con poca demanda, manifestó Daniela Hernández Alvarado, encargada de Vialidad y Transporte en el municipio.

“Generalmente todos los años es menor la cantidad de licencias de moto que de autos”, dijo Hernández Alvarado.

Este año llevan 5 licencias de motociclistas y 12 renovaciones, en total son 17, el año pasado fueron 142 altas, 162 renovaciones, 308 fueron en total.

Son números que apenas se sabe cómo están en la ciudad, dado que empezaron a registrar en bitácoras las licencias que corresponden motociclistas.

Ya que al emitirse una licencia en el sistema es en general, van juntas los que son de automovilistas o motociclistas, por lo que decidieron ordenar para saber en realidad cuántos se tienen en este tipo de transporte.

De aprendiz considera que van bien, pues en un año se dieron 25 y en lo que va del año son 4, estás son para quienes son menores de 16 años.

“En el caso de los aprendiz tiene que traer una carta de consentimiento de los padres de familia, en horario de la mañana hasta las 10 de la noche”, dijo.

La funcionaria explicó que de momento no han estado tan enfocados en trabajar en la inspección de menores que conducen motocicletas pues tanto Transito Municipal como los inspectores de vialidad están trabajando en operativos como los de sarampión y otros programas.