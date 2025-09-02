$!Se hunde tramo de la carretera estatal a Agua Verde por tubería de la presa Santa María en Rosario

EL ROSARIO._ Tras quedar un camión de reparto hundido en un tramo de la carretera estatal a la sindicatura de Agua Verde, se cerró la vía a vehículos pesados al hundirse presuntamente el tramo que se abrió para que cruzara una tubería de la presa Santa María. Testigos en el lugar informaron que se suscitó alrededor de las 9:00 horas, y por lo cual la unidad tuvo que ser removida con maquinaria pesada.







Al lugar ubicado en el tramo que conecta con el entronque a la Laguna de Beltranes y La Pedregosa, acudieron elementos de Tránsito Municipal para cuidar el aforo vehícular, determinando el cierre para vehículos pesados. Trascendió que al ser rellenada la base con lodo con las lluvias se vuelve fangoso ocasionando el hundimiento, lo cual representa un peligro para los vehículos.



