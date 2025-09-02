El Sur
|
Vialidades

Se hunde tramo de la carretera estatal a Agua Verde por tubería de la presa Santa María en Rosario

En ese tramo se introdujo parte de la tubería de los canales de riego de la presa y se generó el problema de circulación
Hugo Gómez |
02/09/2025 13:19
02/09/2025 13:19

EL ROSARIO._ Tras quedar un camión de reparto hundido en un tramo de la carretera estatal a la sindicatura de Agua Verde, se cerró la vía a vehículos pesados al hundirse presuntamente el tramo que se abrió para que cruzara una tubería de la presa Santa María.

Testigos en el lugar informaron que se suscitó alrededor de las 9:00 horas, y por lo cual la unidad tuvo que ser removida con maquinaria pesada.

  • $!Se hunde tramo de la carretera estatal a Agua Verde por tubería de la presa Santa María en Rosario
  • $!Se hunde tramo de la carretera estatal a Agua Verde por tubería de la presa Santa María en Rosario
  • $!Se hunde tramo de la carretera estatal a Agua Verde por tubería de la presa Santa María en Rosario

Al lugar ubicado en el tramo que conecta con el entronque a la Laguna de Beltranes y La Pedregosa, acudieron elementos de Tránsito Municipal para cuidar el aforo vehícular, determinando el cierre para vehículos pesados.

Trascendió que al ser rellenada la base con lodo con las lluvias se vuelve fangoso ocasionando el hundimiento, lo cual representa un peligro para los vehículos.

  • $!Se hunde tramo de la carretera estatal a Agua Verde por tubería de la presa Santa María en Rosario
  • $!Se hunde tramo de la carretera estatal a Agua Verde por tubería de la presa Santa María en Rosario

A pesar de que los vehículos particulares pueden pasar debido al reblandecimiento de la base pegan al intentar cruzar.

Asimismo la retroexcavadora que removió el camión atascado, se encuentra abriendo un camino de terracería para que se recobre la circulación.

#Carretera
#Vialidades
#Rosario
#Agua Verde
#Prevención
#Hundimiento
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube