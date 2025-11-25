$!Se incendia bodega de telas y persianas en Escuinapa

ESCUINAPA_ El incendio en una bodega de telas y persianas durante la madrugada de este martes ha dejado pérdidas millonarias, así como la suspensión de clases en dos instituciones educativas de manera preventiva. El hecho fue reportado alrededor de las 05:30 horas, cuando vecinos se percataron de que había fuego en la bodega de telas y persianas “Osuzam”, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas.







Bomberos de Escuinapa y Protección Civil acudieron al lugar; de acuerdo al Comandante de Bomberos Gilberto Toledo, en algún momento del hecho la falta de agua ocasionó que pararan. Hasta las 9:00 horas, los elementos continúan trabajando en el lugar, debido a que vuelve a prenderse por partes, dado que son rollos de telas y persianas las que se tenían en el sitio.







Hasta el momento se señala que son más de mil 100 rollos de telas, motores, tres vehículos de modelo reciente como una Nissan X-Trail color gris modelo 2023, un Fiat color gris obscuro y Honda Civic modelo 2022. El lugar y una casa contigua que estaba deshabitada presentan daños en su infraestructura, pedazos de concreto están cayendo mientras se realizan labores de combate.





