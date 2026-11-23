EL ROSARIO._ Una camioneta en pérdida total fue el saldo tras incendiarse en una avenida de la cabecera, donde autoridades confirmaron fue por un corto circuito; avivó psicosis en la ciudadanía sobre el rumor de que pudo ser por estallido de artefacto explosivo.
El hecho se registró alrededor de las 15:30 horas, sobre la avenida Colosio, a la altura del Club de Leones de la cabecera Municipal.
Se precisó que la unidad transitaba por el lugar cuando se presentó el siniestro en la zona frontal, por lo que el conductor se estacionó para descender de la unidad.
La unidad se indicó que se trata de una camioneta Ford Ranger, color blanca y placas de Sinaloa.
Luego del reporte acudieron bomberos de Protección Civil para combatir el incendio e impedir un accidente de mayor dimensiones, así como elementos de Seguridad y Tránsito Municipal para dar el apoyo.
Al combatir el fuego, Tránsito Municipal inició el trámite del hecho y se dio parte a la grúa de guardia para remover el vehículo calcinado.