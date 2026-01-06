$!Se incendia mueblería en el Centro de Escuinapa

ESCUINAPA. Un incendio provocó que la Mueblería Valdez, ubicada en el Centro de la ciudad, resultará presuntamente con pérdida total de lo que tenía almacenado. El incendió registrado sobre la Avenida Miguel Hidalgo, frente a Palacio Municipal, se reportó alrededor de las 02:30 horas, señalando la presencia de humo en una tienda ubicada en el centro de varios negocios comerciales.









El suceso movilizó a Bomberos de Escuinapa, Protección Civil de Escuinapa así como a las corporaciones de Rosario y de Cruz Roja Escuinapa. En las labores de trabajo un elemento de Bomberos requirió asistencia de Cruz Roja, se informó.





