$!Se incendia registro de cableado subterráneo en el centro de El Rosario

EL ROSARIO._ El incendio en un registro del cableado subterráneo en el Centro de la ciudad generó la alerta de comerciantes y transeúntes este miércoles.
Ante la situación, se dio aviso a Seguridad Pública y se registró la intervención de Protección Civil.
Se informó que el hecho se presentó alrededor de las 16:00 horas en la esquina entre las calles General Damy y Julio Ríos Tirado, frente a un comercio de carne y la plazuela municipal.
El fuego, se indicó, se presentó al parecer por un cortocircuito en el cableado, que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad; y además que personal realiza trabajos desde hace días en la zona.