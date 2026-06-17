El Sur
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Siniestro

Se incendia registro de cableado subterráneo en el centro de El Rosario

Un presunto cortocircuito en infraestructura eléctrica de la CFE provocó el fuego, lo que movilizó a personal de Protección Civil
Hugo Gómez |
17/06/2026 18:15
17/06/2026 18:15

EL ROSARIO._ El incendio en un registro del cableado subterráneo en el Centro de la ciudad generó la alerta de comerciantes y transeúntes este miércoles.

Ante la situación, se dio aviso a Seguridad Pública y se registró la intervención de Protección Civil.

$!Se incendia registro de cableado subterráneo en el centro de El Rosario

Se informó que el hecho se presentó alrededor de las 16:00 horas en la esquina entre las calles General Damy y Julio Ríos Tirado, frente a un comercio de carne y la plazuela municipal.

El fuego, se indicó, se presentó al parecer por un cortocircuito en el cableado, que corresponde a la Comisión Federal de Electricidad; y además que personal realiza trabajos desde hace días en la zona.

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