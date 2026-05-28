Se incendia tráiler en la autopista, a la altura de Potrerillos, Rosario

ROSARIO._ Tras una hora de acciones se logró controlar el incendio de un tráiler que mantuvo el cierre de la autopista a la altura de la sindicatura de Potrerillos.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hecho se registró a las 20:20 horas, sobre el kilómetro 206 a la altura de la gasolinera ubicada en la sindicatura de Potrerillos.

El vehículo tenía como destino Guadalajara y el conductor, Teodoro, de 57 años, tiene su domicilio en Culiacán.

Al lugar acudió personal de la autopista, Protección Civil y Seguridad Pública para brindar el auxilio.

Trascendió que el siniestro se sofocó en su totalidad a las 21:20 horas, retomando además la circulación de la vía en mención.