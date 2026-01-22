$!Se incendia vehículo en la carretera México 15 cerca, de la cabecera municipal de Rosario

EL ROSARIO._ En pérdida total quedó un vehículo luego de incendiarse en la carretera México 15, a la altura del rancho “La Palma”, y a unos kilómetros de la cabecera municipal.

El reporte se informó que se dio a Seguridad Pública alrededor de las 11:45 horas, en la carretera federal México 15.

La unidad siniestrada, trascendió, se trata de un Volvo color azul, y placas de circulación de Sinaloa.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Policía Municipal quienes confirmaron el reporte y procedieron a combatir el fuego.