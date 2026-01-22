$!Se incendia vehículo en la carretera México 15 cerca, de la cabecera municipal de Rosario

EL ROSARIO._ En pérdida total quedó un vehículo luego de incendiarse en la carretera México 15, a la altura del rancho “La Palma”, y a unos kilómetros de la cabecera municipal.
El reporte se informó que se dio a Seguridad Pública alrededor de las 11:45 horas, en la carretera federal México 15.
La unidad siniestrada, trascendió, se trata de un Volvo color azul, y placas de circulación de Sinaloa.
Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y Policía Municipal quienes confirmaron el reporte y procedieron a combatir el fuego.
Para esta labor, se indicó que fue necesaria la intervención de una pipa cargada de agua.
Se descartó que del hecho se presentaran personas heridas, ya que sólo fueron perdidas materiales.
Para darle el debido trámite acudieron elementos de La Guardia Nacional, quienes levantaron los indicios del percance y ordenaron a la grúa de guardia que removiera la unidad.