$!Se incendia vivienda en el Centro de Rosario

EL ROSARIO._ En pérdida total quedó una vivienda al ser consumida por el fuego presuntamente por un corto circuito en la zona Centro de la cabecera municipal.
Luego de la intervención de la autoridad se informó que no hubo personas heridas que requirieran atención por el siniestro.
El hecho se reportó a las autoridades alrededor de las 12:30 horas, en un callejón junto a la calle Miguel Hidalgo, a unos pasos del club social del mismo nombre.
Tras el reporte Bomberos, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública se desplazaron al lugar para brindar el auxilio.
Se informó que el fuego se originó al parecer por un corto circuito en la decoración navideña, presuntamente el pino.