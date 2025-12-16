$!Se integran nuevos elementos a Seguridad Pública de Escuinapa

ESCUINAPA._ A partir de este martes se integraron nuevos elementos de policías a Seguridad Pública, la mayoría de los integrantes son mujeres.

De acuerdo al boletín emitido por la dependencia, son 8 elementos nuevos los que ingresan a la corporación, egresados de la Universidad del Policía, de estos nuevos agentes, 5 son mujeres.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Domínguez pidió a los nuevos elementos conducirse con disciplina, compromiso y apego a la legalidad de sus funciones.