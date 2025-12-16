$!Se integran nuevos elementos a Seguridad Pública de Escuinapa

ESCUINAPA._ A partir de este martes se integraron nuevos elementos de policías a Seguridad Pública, la mayoría de los integrantes son mujeres.
De acuerdo al boletín emitido por la dependencia, son 8 elementos nuevos los que ingresan a la corporación, egresados de la Universidad del Policía, de estos nuevos agentes, 5 son mujeres.
El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Abel Rosario López Domínguez pidió a los nuevos elementos conducirse con disciplina, compromiso y apego a la legalidad de sus funciones.
Los elementos que se integran a la corporación serán agentes de policía y realizaron un recorrido por las instalaciones con el objetivo de familiarizarse con sus funciones y áreas de trabajo.
Con estas incorporaciones, se fortalecen las labores de vigilancia y prevención del delito con una mejor atención a la ciudadanía, con lo que se contribuye a reforzar la seguridad y el orden del municipio.