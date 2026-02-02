$!Se intensifican la vigilancia aérea en Rosario

EL ROSARIO._ Luego de que la cabecera municipal se mantuviera en aparente calma este lunes 2 de febrero se han intensificado la presencia de aeronaves de diferentes corporaciones.

Hasta el momento la autoridad local no ha emitido alguna declaración sobre estas acciones o llamado alguno a la ciudadanía.

Desde helicópteros hasta aeroplanos con logotipos de corporaciones federales se ha incrementado la vigilancia en la zona.