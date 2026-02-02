El Sur
Se intensifican la vigilancia aérea en Rosario

Además de las operaciones aéreas, también se ha reforzado la vigilancia con más elementos militares
Hugo Gómez |
02/02/2026 10:35
EL ROSARIO._ Luego de que la cabecera municipal se mantuviera en aparente calma este lunes 2 de febrero se han intensificado la presencia de aeronaves de diferentes corporaciones.

Hasta el momento la autoridad local no ha emitido alguna declaración sobre estas acciones o llamado alguno a la ciudadanía.

Desde helicópteros hasta aeroplanos con logotipos de corporaciones federales se ha incrementado la vigilancia en la zona.

Los sobrevuelos se han estado a corta distancia de los hogares rosarenses, lo cual ha generado inquietud en la población.

Junto a esas acciones, también se registró la llegada de más elementos del Ejército Mexicano quienes han mantenido vigilancia e inspección terrestre.

Ante esa situación, se ha mencionado que ha habido conatos de violencia en los vecinos municipios de Escuinapa y Concordia.

