$!Se inunda la Biblioteca Digital ‘Güilo Mentiras’ en Escuinapa

ESCUINAPA._ Pese a que fue inaugurada en 2016 y después rehabilitada en 2023 con una inversión mayor a los 335 mil pesos, la Biblioteca Digital “Güilo Mentiras” parece caerse a pedazos. La Biblioteca Digital Florencio Villa “Güilo Mentiras” amaneció este viernes inundada en diversas áreas, mientras en algunas oficinas estaban realizándose eventos.

Debido a que tiene una zona sin plafones o estos presentan daños, aunque ya había dejado de llover, dentro de las instalaciones las cubetas puestas se siguen llenando de agua que gotea y que escurre en el piso. “Se están haciendo trabajos, se está arreglando ya”, dijo uno de los trabajadores.

En el sitio algunos trabajadores de administraciones pasadas señalan una placa puesta en 2023, donde se informa de una inversión de 335 mil 228 pesos y piden que se tome evidencia, pues desconocen cómo se invirtió el recurso. Mientras las goteras suenan y las cubetas se llenan, en los módulos de la Biblioteca se realizan eventos de Bienestar Social y de la Secretaría de la Mujer, aunque el piso parece resbaloso.





“Todo está en malas condiciones, hay que darle mantenimiento a todo”, señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental al ser entrevistado al respecto. Agregó que se hará lo mismo en Casa de la Cultura, todo se está arreglando, dijo. El Presidente Municipal aseguró que espera una inversión, aunque no precisó de cuánto, y apuntó que en la dependencia ya se tienen cubetas con impermeabilizantes.