$!Se invierte en proyectos ecoturísticos en comunidades de Escuinapa: Turismo

ESCUINAPA._ Con recursos de la Comisión Natural Forestal se está invirtiendo en proyectos ecoturísticos en comunidades de Tecualilla y la Campana, informó José Ignacio Contreras Medina, director de Turismo.
“Son proyectos ecoturísticos en Tecualilla y Hacienda la Campana, son principalmente de promover los recursos naturales y culturales con los que cuentan y que la gente conozca la flora y fauna que se encuentra en ambas regiones”, dijo.
En Tecualilla es un sendero de 6 kilómetros donde las personas pueden conocer la vegetación de flora y fauna como también petrograbados.
En la comunidad se construyó un tejaban, señalética rústica, pensando en no dañar el paisaje, dos asadores rústicos y letras de bienvenida, el trabajo lo hicieron 15 personas, se les pagó por parte de Conafor.
En Tecualilla se tienen lagunas para disfrutar, Pero son los 6 kilómetros de sendero para recorrer y disfrutar pues también se tiene avistamiento de aves diversas.
En la Campana son 4 kilómetros de sendero después de la presa, ahí se instalo un tejaban, un asador, pero la diferencia es que en la zona se plantaron árboles de la región, es un proyecto más grande el que se hará en el lugar.
En este lugar se invierten 2 millones de pesos mientras que en Tecualilla son 230 mil pesos, en esta última comunidad ya se concluyeron los trabajos.