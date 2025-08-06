$!Se invierte en proyectos ecoturísticos en comunidades de Escuinapa: Turismo

ESCUINAPA._ Con recursos de la Comisión Natural Forestal se está invirtiendo en proyectos ecoturísticos en comunidades de Tecualilla y la Campana, informó José Ignacio Contreras Medina, director de Turismo.

“Son proyectos ecoturísticos en Tecualilla y Hacienda la Campana, son principalmente de promover los recursos naturales y culturales con los que cuentan y que la gente conozca la flora y fauna que se encuentra en ambas regiones”, dijo.

En Tecualilla es un sendero de 6 kilómetros donde las personas pueden conocer la vegetación de flora y fauna como también petrograbados.