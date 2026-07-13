Se les aparece un cocodrilo en la playa Las Lupitas, en Escuinapa

TEACAPÁN, Escuinapa._ Para diversión de los niños y susto para adultos, un cocodrilo salió a la orilla de playa Las Lupitas, la tarde de este domingo.

“¡Adiós amigo!”, “¡Hey! ¿A dónde vas wey?”, “Está bien perrón”, señalan los niños cuando lo ven salir y entrar a la playa.

El cocodrilo sale entre las olas a la playa y regresa de nuevo con las corrientes, pero no es la primera vez que se le observa.

Son meses en que los pescadores señalan la presencia del animal en playa Las Lupitas, una playa altamente concurrida al no tener oleaje intenso y ser una playa tranquila donde también se acampa.

Pese a que Protección Civil ha hecho recorridos en la zona, no han logrado capturar al animal para llevarlo a otra zona, como el sitio de Palmito del Verde donde gran cantidad de estás especies viven en el área estuarina.